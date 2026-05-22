Месси стал вторым футболистом-миллиардером

Восьмикратный обладатель «Золотого мяча», нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси стал миллиардером, сообщает Bloomberg.

Отмечается, что с 2007 года 38-летний аргентинец заработал $700 млн (эта сумма состоит из зарплаты и различных бонусов), и его состояние перевалило за $1 млрд. Он стал вторым футболистом в индексе миллиардеров Bloomberg. В октябре 2025 года в него вошел форвард саудовского «Ан-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

За «Интер Майами» Месси выступает с 2023 года.

Месси — самый титулованный футболист в истории (46 трофеев). Он является чемпионом мира 2022 года в составе сборной Аргентины, четырехкратным победителем Лиги чемпионов и десятикратным чемпионом Испании в составе «Барселоны», а также двукратным чемпионом Франции с «Пари Сен-Жермен».

В середине мая в список миллиардеров от The Times вошел бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм. В последнем списке миллиардеров от Forbes из спортсменов были Майкл Джордан ($4,3 млрд), Мэджик Джонсон ($1,6 млрд) и Леброн Джеймс ($1,4 млрд), Тайгер Вудс ($1,5 млрд) и Роджер Федерер ($1,1 млрд).