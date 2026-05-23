«Халл Сити» обыграл «Мидлсбро» и вернулся в АПЛ спустя 9 лет

Футбольный клуб «Халл Сити» стал победителем финального матча плей-офф Чемпионшипа, завоевав путевку в Английскую Премьер-лигу на следующий сезон.

В решающем противостоянии за выход в элитный дивизион «тигры» вырвали победу у «Мидлсбро» со счетом 1:0. Единственный и победный гол в матче был забит на 90+5-й минуте встречи.

Благодаря этому успеху «Халл Сити» гарантировал себе участие в АПЛ впервые с сезона-2016/17. Помимо спортивного достижения, выход в высшую лигу принес клубу колоссальный финансовый доход, который оценивается примерно в 250 миллионов евро.

