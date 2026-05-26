Годы успеха и надежда на лучших

Недавняя дата Международного дня спортивной борьбы ознаменовалась медиа-туром для журналистов в город Шамахы, в ходе которого представители СМИ посетили борцовский зал, действующий при поддержке федерации.

Журналисты ознакомились с созданными условиями, стали свидетелями тренировочного процесса и пообщались с тренерами и спортсменами.

Председатель судейского комитета федерации Асиф Ширалиев рассказал присутствующим об истории борьбы, ее дисциплинах и основных правилах. Эта поездка оставила в памяти много эмоций, а главное светлых, которые сеют в душе надежду на продолжение славного пути азербайджанских борцов. В эпоху независимого Азербайджана наши спортсмены добивались больших результатов на всех без исключения турнирах. Тут бросается в память первая олимпийская медаль, серебро, завоеванное Намигом Абдуллаевым в Атланте, его же успех в Сиднее, «золото» Фарида Мансурова, Шарифа Шарифова, Тогрула Аскерова, многократные медали Марии Стадник и других спортсменов. Это мы назвали только олимпийские успехи. А было еще множество наград на Чемпионатах мира и Европы. В том, что у нас есть весьма сильное поколение, способное бороться за самые высокие места, мы убедились по итогам Чемпионата Европы в Албании.

Золотые награды Ислама Базарганова, Али Цокаева и Георги Мешвилдишвили, серебро Турана Байрамова и Арсения Джиоева, а также бронзовая медаль Джебраила Гаджиева сделали нашу сборную по вольной борьбе под руководством Хетага Газюмова лучшей в Европе. Такого же результата добились и борцы греко-римского стиля. Хасрат Джафаров и Гурбан Гурбанов стали лучшими в своих категориях, а Рашад Мамедов, Нихат Мамедли и Ислам Аббасов выиграли бронзовые медали. И это – под руководством нового главного тренера в лице Мохаммеда Бана. Бронзовые награды девушек Жаля Алиева и Гюнай Гурбанова дали понять, что у команды есть характер, остается лишь продолжать эту непростую работу. А, когда у тебя в тренерском штабе есть теперь Мария Стадник, то будущее обретает новый окрас. Успех был оценен на Родине. По возвращению домой спортсменов принял Президент Ильхам Алиев.

Теперь на кону стоит чемпионат мира. Он пройдет в Астане с 24 октября по 1 ноября. Изначально он должен был пройти в Бахрейне, однако был перенесен в целях безопасности в связи с геополитической ситуацией на Ближнем Востоке. Чемпионат Европы сформировал основной костяк команды, однако, залогом успеха всегда являлась здоровая конкуренция, которую нужно создавать из года в год, из категории в категорию.

ХЕТАГ ГАЗЮМОВ

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР СБОРНОЙ АЗЕРБАЙДЖАНА ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ

«На ребят смотрят, берут с них примеры, и поэтому для нас было важно завоевать золотые награды на Чемпионате Европы. Насколько команда может измениться к чемпионату мира? В принципе, это основная команда, может, в ней будут одно-два изменения. У нас не такая длинная скамейка запасных. Помимо физической подготовки важна еще и морально-психологическая составляющая, которую мы наращиваем участием на международных соревнованиях»

Ответ на вопрос «Есть ли у нас сильное подрастающее поколение?» мы получили буквально на днях по итогам юниорского первенства Европы в Болгарии. Хочется верить, что фамилии медалистов этого турнира мы еще услышим весьма и весьма скоро. Стратегия развития, выбранная федерацией борьбы Азербайджана, направлена на работу не только в столице, но и в регионах. В связи с этим в каждом регионе открываются школы по борьбе, общедоступные секции, в приоритете федерации - поиск молодых талантов.

АЙДАН МАМЕДГАСАНОВА

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНСЕКА ФЕДЕРАЦИИ БОРЬБЫ АЗЕРБАЙДЖАНА

«Мы уже начали работу и со школами, открываем новые секции, где тренируются дети. В каждом регионе у нас региональные есть представители, тренера. Минимальный возраст, с которым мы начинаем работать - примерно с восьми лет. В этом возрасте дети уже могут учиться гибкости. У родителей к этому большой интерес. Ведь, борьба, это - национальный вид спорта, и к тому же олимпийский».

Возвращаясь к тому, с чего мы начинали этот рассказ отметим, что в ходе медиа-тура состоялась презентация книги "Международные правила борьбы", подготовленной по инициативе судьи первой категории Али Бабаева. Это издание планируется выпустить более крупным тиражом и распространить среди тренеров, работающих в различных клубах и спортивных обществах. Вывод в том, что учиться все новому и новому и двигаться вперед – основной механизм успеха. Сегодняшние победы юных борцов — это не только медали и пьедесталы. Это уверенность в том, что у азербайджанской борьбы есть сильное и достойное будущее. Новое поколение уже заявляет о себе на международной арене и готово продолжать традиции больших побед, которыми всегда так славился азербайджанский спорт.

ЭМИН АХМЕДОВ