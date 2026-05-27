Из частного дома в Гаджикабуле похищено более 25 000 манатов

В Гаджикабульском районе Азербайджана задержаны двое мужчин, подозреваемых в совершении крупной кражи из частного дома.

Как сообщает 1news.az, в результате оперативно-разыскных мероприятий, проведённых сотрудниками районного отдела полиции, были задержаны Махир Абдуллаев и Сахиль Мамедов. Их подозревают в хищении денежных средств из жилого дома на территории района.

По данным правоохранительных органов, злоумышленники похитили 25 000 манатов и 10 000 долларов США. Установлено, что имущество принадлежало родственнику одного из задержанных - Махира Абдуллаева.

По факту возбуждено уголовное дело. Решением суда в отношении обоих фигурантов избрана мера пресечения в виде ареста.