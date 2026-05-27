FT: фонд «Совета мира» Трампа остался без финансирования

Президентский Совет мира Дональда Трампа спустя четыре месяца после создания так и не получил ни одного доллара финансирования.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным издания, фонд организации остается пустым, а сама структура находится в состоянии правовой и политической неопределенности. Один из собеседников FT заявил: «Не поступило ни доллара».

Как отмечает газета, пожертвования перечислялись напрямую на банковский счет организации в JPMorgan Chase, при этом для счета не действуют независимые требования по прозрачности.

Представитель Совета мира сообщил FT, что рассматривалось несколько механизмов финансирования, в том числе с участием Всемирного банка. Однако, по его словам, участники программы пока предпочли использовать альтернативные варианты.

Сообщается, что Марокко выделило около $20 млн на финансирование офиса верховного представителя по Газе Николая Младенова, а также на выплату зарплат Палестинскому технократическому комитету, созданному для управления сектором.

В свою очередь, Объединенные Арабские Эмираты направили $100 млн на подготовку полицейских для Газы, однако программа пока не стартовала, а финансирование заморожено.

Кроме того, Госдепартамент США планирует перераспределить около $1,2 млрд из программ международной помощи на проекты, связанные с повесткой Совета мира. При этом средства не будут перечислены напрямую организации и пока остаются неиспользованными.

Ранее президент США Дональд Трамп называл Совет мира одной из «наиболее значимых» международных организаций, когда-либо созданных. По его словам, государства-участники пообещали выделить $7 млрд на помощь Газе, а США готовы предоставить еще $10 млрд из федерального бюджета.