Хави рассматривается на пост главного тренера «Милана»

Бывший главный тренер «Барселоны» Хави может возглавить «Милан».

Как сообщает 1news.az, со ссылкой на Corriere dello Sport, кандидатуру экс-наставника каталонского клуба активно продвигает советник инвестиционной компании RedBird, владеющей итальянским клубом, Златан Ибрагимович.

По информации источника, руководство «Милана» рассматривает назначение тренера с современным подходом и атакующей философией игры.

Ранее стало известно о масштабных кадровых изменениях в клубе: пост главного тренера покинул Массимилиано Аллегри. Также свои должности оставили генеральный директор Джорджо Фурлани и спортивный директор Игли Таре.

Хави возглавлял «Барселону» с 2021 по 2024 год. Под его руководством каталонский клуб выиграл чемпионат Испании и Суперкубок страны.