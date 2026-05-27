В Союзе кинематографистов Азербайджана избран новый председатель

26 мая в Азербайджане состоялось заседание правления Союза кинематографистов Азербайджана (СКА), по итогам которого новым председателем организации был избран Али Иса Джаббаров.

Как отмечается, ранее он занимал должность секретаря Союза кинематографистов Азербайджана и был одним из ключевых участников организационной деятельности структуры.

Али Иса Джаббаров известен как режиссёр и продюсер, внесший значительный вклад в развитие отечественного кинематографа. В профессиональной среде он характеризуется как специалист, участвовавший в реализации ряда проектов, направленных на продвижение азербайджанского кино и его представление на международной арене.

Ожидается, что на новой должности он продолжит работу по поддержке национальной киноиндустрии, расширению международного сотрудничества и развитию молодых авторов.

Как уточняется, голосование прошло в присутствии членов правления. Один из кандидатов на пост председателя отсутствовал. Итоги выборов будут направлены в Министерство юстиции Азербайджана для последующего рассмотрения и подтверждения в установленном порядке.