Пашинян заявил, что Армения не боится роста цен, потому что намерена разбогатеть

Власти Армении не опасаются роста цен на сырье в случае ухудшения связей с Россией, потому что рассчитывают разбогатеть, превратив страну в «перекресток мира», заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян на предвыборной акции в городе Гарни.

«Нелогично угрожать Армении, например, высокими ценами, потому что на угрозы высокими ценами есть ответ: у нас будет намного больше денег, настолько, чтобы нам это не казалось дорогим. Сегодня Армения становится «перекресток мира» — это значит, что Армения станет страной не тысяч и миллионов, а миллиардов и триллионов», — сказал он.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что Россия предупредила Армению о возможной приостановке или расторжении соглашения о поставках газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов, если страна продолжит процесс вступления в ЕС. Согласно соглашению, подписанному между Арменией и Россией в 2013 году, Россия поставляет Армении газ, нефтепродукты и необработанные алмазы без экспортных пошлин и на льготных условиях, связанных с внутренним потреблением.

В Министерстве территориального управления и инфраструктуры Армении агентству «Арменпресс» заявили, что не получали «никаких писем или уведомлений по этому поводу».

Источник: ТАСС