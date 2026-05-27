Посольство США поздравило Азербайджан с Гурбан байрамы - ФОТО
Посольство США в Баку поздравило всех, кто отмечает Гурбан Байрамы в Азербайджане.
«Этот священный праздник не только воплощает в себе такие ценности, как милосердие, щедрость и единство, но и демонстрирует богатые традиции Азербайджана в сфере религиозной толерантности и мультикультурализма.
Мы высоко ценим прочное партнерство, существующее между США и Азербайджаном, а также связи между нашими народами», - говорится в публикации американской дипмиссии на ее странице в социальной сети Х.
ABŞ-nin Bakıdakı Səfirliyi adından Azərbaycanda və dünyanın müxtəlif yerlərində Qurban Bayramını qeyd edən hər kəsi səmimi qəlbdən təbrik edirik.
Bu müqəddəs bayram mərhəmət, səxavət və birlik kimi dəyərləri təcəssüm etdirməklə yanaşı, Azərbaycanın dini tolerantlıq və… pic.twitter.com/xOMIwe5CJd — U.S. Embassy Baku (@USEmbassyBaku) May 27, 2026