Оверчук: Армения не собирается выходить из ЕАЭС

Армения не собирается выходить из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), так как хорошо понимает преференции от участия в нем.

Об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

«Армения, как мы знаем, из Евразийского экономического союза выходить не собирается. Там очень хорошо понимают и объем преференций, и объем торговли с другими государствами - членами ЕАЭС. Такой объем торговли в значительной степени стал возможным благодаря тем преференциальным режимам, которые существуют для Армении. Это и нулевые таможенные пошлины, это и гармонизированные стандарты, гармонизированное техническое регулирование. Сегодня наши рынки открыты, происходит свободное взаимное движение товаров. Поэтому армяне очень хорошо понимают преимущество, которое им дает участие в Евразийском экономическом союзе, и не хотят выходить», - сказал он журналистам.

Источник: ТАСС