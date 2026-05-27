В Армении арестовали двоих граждан, подкупавших людей для участия в митинге оппозиции

Следственный комитет (СК) Армении сообщил об аресте двух человек, они обвиняются в раздаче взяток в обмен на участие в митинге партии «Сильная Армения».

По версии СК, Н.Т. организовал процесс привлечения людей за вознаграждение на митинг в апреле 2026 года на площади Свободы в Ереване.

Утверждается, что он привлек для этого своего друга Г.А., обещав ему 15 тыс. драмов за каждого привлеченного к участию в митинге. В результате, по версии Комитета, Г.А. привлек к участию своих близких, после чего раздал им по 15 тыс. драмов (около $41).

В рамках уголовного производства было проведено более десятка обысков.

Сегодня стало известно, что 8 сторонников партии «Сильная Армения» из села Арбат (община Масис) доставлены в Антикоррупционный комитет в Ереване.

