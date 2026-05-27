Модрич решил завершить карьеру

First News Media16:53 - Сегодня
Полузащитник «Милана» Лука Модрич объявит о завершении профессиональной карьеры после чемпионата мира 2026 года.

Об этом сообщает журналист и инсайдер Николо Скира в соцсети X.

В сентябре хорватскому футболисту исполнится 41 год. Ранее сообщалось, что Модрич не станет продлевать контракт с «Миланом» и покинет команду летом. В ближайшее время футболист отправится с национальной командой на заключительное в своей карьере мировое первенство.

Модрич перешёл в «Милан» летом 2025 года на правах свободного агента. В прошедшем сезоне в составе «Милана» хавбек забил два гола и отдал три результативные передачи в 37 матчах. Контракт футболиста с «россонери» рассчитан до 30 июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 4 млн.

Ранее футболист выступал за «Реал», «Тоттенхэм», «Динамо» Загреб, «Интер Запрешич» и «ХСК Зриньски Мостар».

Источник: Чемпионат

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО
1news.az продолжает рубрику «Улицы Баку», в рамках которой мы рассказываем нашим читателям о выдающихся личностях Азербайджана, чьи имена увековечены в14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

07 / 05 / 2026, 16:57
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25