Премьер Греции поздравил президента Азербайджана с Днем независимости

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости.

Текст послания опубликован на официальном сайте президента АР.

«Греция высоко ценит сильное и динамичное партнерство с Азербайджаном, основанное на взаимном уважении и конструктивном сотрудничестве. Несмотря на то, что энергетическая сфера является краеугольным камнем наших двусторонних отношений, рад видеть поступательное расширение сотрудничества в новых направлениях, представляющих взаимный интерес», - говорится в письме.

Глава греческого правительства подчеркнул, что Афины привержены дальнейшему углублению связей, руководствуясь международным правом и принципами, закрепленными в Уставе ООН, в том числе уважением суверенитета и территориальной целостности.

В заключение Мицотакис пожелал азербайджанскому народу «неизменного благополучия, процветания и прогресса».