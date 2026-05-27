Президент Греции поздравил азербайджанского коллегу с Днем независимости

Президент Греции Константинос Тасулас поздравил азербайджанского лидера Ильхама Алиева с Днем независимости.

«Греция придает особое значение двусторонним отношениям с Азербайджаном, которые за эти годы переросли в многоплановое партнерство и неуклонно развиваются. Убежден, что при полном уважении к международному праву, принципам суверенитета и территориальной целостности мы сможем добиться еще большего развития и укрепления двусторонних отношений на благо наших народов», - подчеркивает греческий руководитель в своем послании, текст которого опубликован на официальном сайте президента АР.