«Любить родину важно для счастливой жизни»: Владислав Лисовец поздравил Азербайджан с Днём независимости - ВИДЕО

Известный российский стилист, телеведущий и эксперт моды Владислав Лисовец, родившийся в Баку, поделился в социальных сетях трогательным обращением по случаю Дня независимости Азербайджана.

Таким образом, несмотря на то, что Лисовец покинул родной город более 30 лет назад, он признался, что по-прежнему ощущает глубокую эмоциональную связь с Азербайджаном, который считает важной частью своей жизни и личной истории.

Поводом для публикации стало мероприятие, посвященное Дню независимости Азербайджана, прошедшее в Москве. В своем обращении телеведущий тепло вспомнил Баку, атмосферу детства, национальную культуру и чувства, которые, по его словам, остаются с ним спустя десятилетия.

«Вчера на празднике по случаю дня независимости Азербайджана в Москва.

И я до сих пор не могу объяснить, почему я испытываю такие сильные тёплые чувства к месту где родился и ведь во мне нет Азербайджанских кровей и уехал из Баку я 32 года назад, видимо энергия земли -огня держит меня.

Ну и я благодарен за солце в котором вырос за красивый город, за культуру которую получил.

Ведь детство накладывает большой отпечаток на дальнейшую жизнь, нет не всё было сладко, Но я помню только солце и тепло.

Каждый раз, когда слышу музыку и ощущаю запах национальной кухни я Бяхтявяр -Счастливый!

Вообще считаю любить и ценить родину это это важное составляющие для счастливой жизни.

Поздравляю всех своих земляков ДА. Tabrik edirik».

Публикация вызвала теплую реакцию среди подписчиков, многие из которых поблагодарили Лисовца за искренние слова и уважительное отношение к Азербайджану и его культуре.