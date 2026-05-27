Захарова: РФ уведомила МИД Армении о возможности денонсации соглашения по газу

МИД Армении получил уведомление РФ о возможности денонсации соглашения по поставкам газа, нефтепродуктов и алмазов в случае вступления Еревана в Евросоюз. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат отреагировала на заявление министра территориального управления и инфраструктур Армении Давида Худатяна о том, что ведомство все еще не получало каких-либо письменных обращений от Минэнерго России о возможном прекращении соглашений о поставке газа.

«Это уже вопросы к армянскому межведомственному взаимодействию - Давид Худатян может позвонить в МИД Армении и попросить информировать его о поступивших документах», - написала Захарова в своем Telegram-канале.

