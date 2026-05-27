Пашинян: армянский народ будет решать вопрос нахождения республики в ЕС или ЕАЭС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с избирателями заявил, что не он, а армянский народ будет решать вопрос нахождения Армении либо в ЕС, либо в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

«Я говорю, что у армянского народа должна быть альтернатива <...> быть в составе ЕАЭС или в составе ЕС. Народ, это не я буду решать. <...> Сильнейший решит. Кто этот сильнейший? Гражданин Армении этот сильнейший, это вы будете решать. <...> Моя задача в том, чтобы у вас были альтернативы, и у вас есть альтернативы», - сказал он на встрече с избирателями в селе Гарни Котайкской области в ходе избирательной кампании в преддверии предстоящих июньских парламентских выборов.

Источник: ТАСС