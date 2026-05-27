В Баку ожидается до 30 градусов тепла

Национальная служба гидрометеорологии сообщает о погодных условиях, которые ожидаются завтра в Баку, на Абшеронском полуострове и в регионах страны.

В Баку и на Абшероне прогнозируется переменная облачность, местами небо будет временно затянуто облаками. Существенных осадков не ожидается. В течение дня будет преобладать умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 17–19 градусов тепла, днём - 25–30 градусов. Атмосферное давление снизится с 762 до 757 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха прогнозируется на уровне 60–70%.

В регионах страны также преимущественно без осадков, однако в ночные и утренние часы в отдельных районах возможны туманы. Ожидается западный ветер.

Температура воздуха в регионах ночью составит 16–20 градусов, днём - 27–32 градуса тепла. В горных районах ночью прогнозируется 7–12 градусов, днём - 16–21 градус, а местами воздух прогреется до 23–26 градусов тепла.