Песков: Льготный газ для Армения - это не с неба, а за счет России

Льготы на газ, которые получает Армения, - это помощь со стороны России, заявил пресс-серктарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Льгота, она же всегда за чей-то счет льгота. То есть та льгота, которую получают армяне, - это всегда за чей-то счет, это не с неба. Это за счет Российской Федерации. Это действительно наш вклад в развитие Армении», - сказал представитель Кремля.

По его словам, льготы связаны тем, что армянский народ является «братским» для России.

«Это страна братская, она была и останется братской. Но это за наш счет, нужно называть вещи своими именами. Это наша помощь Армении», - заключил Песков.

Источник: ТАСС