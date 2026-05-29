День независимости Азербайджана в Бразилии был отмечен специальной световой проекцией - фото

Очередная часть серии мероприятий, проведенных в этом году в Бразилии по случаю Дня независимости Азербайджана, запомнилась своей насыщенной визуальной составляющей и красочным содержанием.

Так, 28 мая на протяжении всего вечера и ночи в городе Сан-Паулу, который считается крупнейшим мегаполисом, ведущим деловым и финансовым центром не только Бразилии, но и всего латиноамериканского региона, была представлена световая проекция и визуальное шоу на фоне цветов азербайджанского флага. Этот проект, инициированный и поддержанный Посольством Азербайджана в Бразилии, был реализован с различными вариантами оформления в двух главных районах одноименной столицы – Сан-Паулу, сочетающем в себе современность и историю.

На знаменитом небоскребе, бизнес-центре «FIESP» на знаковом проспекте Паулиста, самом оживленном и многолюдном центре города, был показан видеоролик, отражающий древнюю историю и богатую культуру и природу Азербайджана. Световая проекция нашего трехцветного флага была сопровождена надписью на португальском языке «28 мая: День независимости Азербайджана». К сведению, в этом здании FIESP и сопредельных с ним бизнес-небоскребах расположены множество компаний и бизнес-ассоциаций, совокупный вклад которых примерно 20% в 2,5-триллионный ВВП Бразилии.

Еще одно мероприятие, посвященное Дню независимости Азербайджана, было организовано с участием Исполнительного совета города Сан-Паулу. Так, подвесной мост «Октавио Фриас де Оливейра» и библиотека «Марио де Андраде», известные современные архитектурные и культурные памятники города, были покрыты цветами азербайджанских флагов с вечера до рассвета 28 мая.

До этого, в качестве первой части серии мероприятий, 21 мая в Национальном Театре Бразилии при поддержке посольства в столице Бразилиа состоялся концерт известной азербайджанской пианистки, заслуженной артистки Азербайджанской Республики Наргиз Алияровой с престижным симфоническим оркестром Клаудио Санторо.