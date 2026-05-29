Гросси: Казахстан готов принять у Ирана запасы обогащенного урана

Казахстан готов принять иранские запасы урана, обогащенного почти до оружейного уровня, если Вашингтон и Тегеран достигнут соглашения.

Oб этом агентству Financial Times заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

По его словам, согласие на это казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев дал во время встречи в Астане на этой неделе.

"Поскольку у МАГАТЭ есть банк низкообогащенного урана в Казахстане, у нас есть место, где его можно безопасно хранить", - сказал Гросси. Это, по его мнению, может быть приемлемо как для США, так и для Ирана.

При этом гендиректор добавил, что решение вопроса будет зависеть только от ядерных переговоров.

Президент США Дональд Трамп до этого заявил, что уже 29 мая в ходе совещания со своими советниками намерен вынести итоговый вердикт относительно утверждения предварительно согласованной договоренности с Ираном.

FT отмечает, что порядка 440 кг высокообогащенного урана находятся под обломками трех основных ядерных объектов Ирана - Натанза, Фордо и Исфахана, - которые США разбомбили во время 12-дневной войны в июне прошлого года. При дальнейшем обогащении до 90 процентов этого количества достаточно для производства примерно 10 единиц оружия, указывает издание.