Израиль поднял флаг над Бофортом: новый виток конфликта на границе

31 мая 2026 года мир снова вздрогнул от кадров, разлетевшихся по сети: израильские солдаты поднимают флаг над стенами 900-летнего замка Бофорт на юге Ливана.

Видео, опубликованное ЦАХАЛ, показывает, как бойцы бригады «Голани» уверенно шагают по древним камням, а в небе кружат беспилотники. Это не просто тактический успех — это самое глубокое проникновение израильской армии на ливанскую территорию за последние 26 лет, с тех самых пор, как Израиль ушёл отсюда в 2000-м.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху сразу назвал случившееся «драматическим сдвигом» в кампании и заявил, что приказал расширить наземную операцию, чтобы укрепить контроль над территориями, которые раньше держала «Хезболла».

Prime Minister Benjamin Netanyahu: "Last night, our heroic fighters captured the Beaufort castle. They proudly raised the flag of the State of Israel and the flag of the Golani Brigade there.



I remind you that 44 years ago, this place was a symbol of a heroic battle by our…

Событие произошло на фоне одного из наиболее интенсивных обстрелов севера Израиля с момента апрельского перемирия. «Хезболла» нанесла удар большим количеством ракет и дронов по районам Галилеи. В результате, которых погиб 21-летний израильский военнослужащий.

В ответ израильские силы переправились через реку Литани и взяли под контроль стратегический хребет Бофорт и район Вади ас-Салуки. Для израильской армии этот замок имеет особое значение — с 1982 по 2000 год он был их ключевой базой. Теперь, вернув его, они получили отличный обзор почти всего юга Ливана и смогли серьёзно усложнить жизнь «Хезболле».

А вот премьер-министр Ливана Наваф Салам обвинил Израиль в политике «выжженной земли» и заявил, что такие действия только приводят к гуманитарным потерям и ухудшению положения мирного населения.

Франция тут же запросила экстренное заседание Совета Безопасности ООН. Министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро подчеркнул: право на самооборону понятно, но расширение оккупации — это уже перебор. Германия, Египет, Катар — почти все высказались в похожем ключе: хватит, пора останавливаться.

Почему же вообще Ливан снова в центре бури? «Хезболла» — это не просто ливанская группировка. Она настоящий проект Ирана, созданный ещё в 1980-е годы Корпусом стражей исламской революции. Тегеран годами вливает в неё сотни миллионов долларов, поставляет ракеты, дроны и даёт прямые указания.

Для Ирана «Хезболла» — идеальное оружие «передовой линии»: воюет чужими руками, держит Израиль в напряжении и отвлекает его силы от других фронтов. Когда весной 2026 года ударили по самому Ирану, «Хезболла» сразу открыла «второй фронт», обстреливая израильские города якобы в поддержку Тегерана. Даже после апрельского перемирия она продолжала перевооружаться и провоцировать.

Именно поэтому захват Бофорта — это не только удар по «Хезболле», но и косвенный удар по Ирану. Израиль хочет создать настоящую зона разграничения, чтобы ракеты больше не долетали до своих граждан. Получается, что древний замок стал символом попытки вырвать юг Ливана из иранских тисков.

Но цена этих шагов остаётся высокой: новые потоки переселенцев, разрушенные деревни и риск дальнейшей эскалации, которая может привести не к ослаблению «Хезболлы», а к ещё большей радикализации.

Мир сейчас смотрит и ждёт: станет ли Бофорт-2026 концом иранского влияния в Ливане или просто витком затяжного противостояния? Пока переговоры США с Ираном идут своим чередом, а Нетаньяху говорит, что кампания ещё далека от завершения. История этого замка явно ещё не дописана.

Вюсаля Азимзаде