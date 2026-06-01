Азербайджан и Грузия обсудили перспективы военного сотрудничества - ФОТО

Находящийся с визитом в Грузии министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с вице премьером, министром обороны этой страны Ираклием Чиковани.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на минобороны АР.

В соответствии с протоколом в ходе торжественной церемонии встречи министры обороны прошли перед строем почётного караула. Были исполнены государственные гимны обеих стран.

Генерал-полковник З.Гасанов отметил, что, связи между нашими странами в военной области продолжают развиваться, равно как и в других областях.

На встрече, в которой также принял участие чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев, стороны подробно обсудили новые перспективы сотрудничества в военной, военно-технической и военно-образовательной сферах, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

В рамках визита делегация посетила Мемориал героев и памятник Общенациональному лидеру азербайджанского народа в парке культуры и отдыха имени Гейдара Алиева в Тбилиси, возложив венки к монументам.