Мид Ирана: проект соглашения с США предусматривает оформление сделки через СБ ООН

Проект соглашения между Ираном и США содержит пункт об оформлении будущей сделки между сторонами через соответствующую резолюцию Совета Безопасности ООН.

Об этом сообщил представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.

«Мы все еще находимся на этапе обсуждения общих принципов. 14 разделов лишь очерчивают основные положения [предполагаемой сделки] и содержат пункт о том, что в случае достижения соглашения оно будет оформлено через резолюцию Совета Безопасности ООН, чтобы соответствовать международной правовой системе», — отметил он на пресс-конференции.

Иран, по словам Багаи, «не рассматривает резолюцию Совбеза ООН как гарантию [реализации] соглашения», поскольку учитывает предыдущий опыт, когда США «с легкостью игнорировали» такие резолюции.

18 мая иранское агентство Tasnim, ссылаясь на источник, информировало о том, что новое предложение Тегерана по урегулированию конфликта, переданное Пакистаном представителям США, содержит 14 пунктов. Согласно сведениям агентства, акцент в тексте делается на прекращении военных действий и мерах по укреплению доверия.

Источник: ТАСС