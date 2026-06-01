В Баку обновлен автопарк двух пригородных маршрутов

Обновлен автопарк пригородных маршрутов №161, связывающего бакинские посёлки Говсан и Сураханы, а также №162, который соединяет жилой комплекс Рамана с транспортно-обменным центром (ТОЦ) «Кёроглу».

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта. По имеющимся данным, современные автобусы вышли на оба регулярных маршрута с 1 июня.

Пассажиров обслуживают 10 автобусов на маршруте №161 и 9 автобусов на маршруте №162. Интервал движения составляет 9–10 минут.

Оплата проезда в автобусах осуществляется в безналичной форме.