Пашинян и Путин обсудили текущие вопросы двусторонней и многосторонней повестки - ОБНОВЛЕНО

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора в понедельник обсудили текущие вопросы двусторонней и многосторонней повестки.

Как сообщает пресс-служба правительства РА, Пашинян выразил благодарность президенту РФ за сбалансированную позицию по ряду вопросов, вызывающих разночтения, за дружественный тон и поддержку.

Президент России поздравил премьер-министра Армении с днем рождения и передал свои пожелания. Пашинян поблагодарил Путина за звонок и поздравления.

Собеседники договорились продолжить обсуждение в ближайшее удобное время в формате личной встречи.

Источник: Новости-Армения

13:27

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора обсудили итоги состоявшегося 29 мая в Астане заседания Высшего Евразийского экономического совета, сообщает пресс-служба Кремля.

"Обсуждены итоги состоявшегося 29 мая в Астане заседания Высшего Евразийского экономического совета", - говорится в сообщении.

В ходе телефонного разговора президент Владимир Путин поздравил Никола Пашиняна с днем рождения, - отмечается в сообщении.