Украинские гимнастки закрыли глаза и уши во время исполнения гимнов России и Беларуси - ВИДЕО

Большой резонанс в международном спортивном сообществе вызвал жест украинских спортсменок во время церемонии награждения на чемпионате Европы по спортивной гимнастике, где одна из участниц демонстративно закрыла глаза и использовала наушники в момент исполнения национальных гимнов России и Беларуси.

Федерация спорта одной из стран обратилась за международной поддержкой на фоне усиливающегося напряжения вокруг возвращения российских и белорусских спортсменов к полноценному участию в международных соревнованиях.

Поводом для текущей ситуации стало решение Исполнительного комитета World Gymnastics Federation от 18 мая, согласно которому были сняты все ранее действовавшие ограничения в отношении спортсменов из России и Беларуси. Эти меры действовали более четырёх лет после начала вооружённого конфликта России и Украины.

Решение вступило в силу немедленно, что позволило атлетам из обеих стран выступать без ограничений на чемпионате Европы по спортивной гимнастике, который проходит в Варне.

Украинская сторона выступила с критикой данного шага, заявив, что подобное решение игнорирует последствия продолжающегося конфликта для украинского спорта и спортсменов. Напряжённость усилилась во время самой церемонии награждения, когда украинские гимнастки София Краинская и Варвара Чубарова выразили протест, закрыв глаза и надев наушники во время исполнения гимнов стран-соперников после завершения выступлений.

Украинская гимнастическая федерация назвала произошедшее «молчаливым выражением достоинства».

«Сегодня мы закрыли глаза и заткнули уши. Мы отказываемся смотреть на государственные символы или слушать гимны государства-агрессора и его сателлита, чье совместное соучастие в этой неспровоцированной войне причинило столько разрушений и боли», — заявила федерация.

Представители украинской спортивной федерации подчеркнули, что подобные акции отражают более широкий контекст ситуации, в которой оказались украинские спортсмены и тренеры. Многие из них были вынуждены покинуть свои дома, а часть продолжает подготовку в условиях войны и ограниченных ресурсов.