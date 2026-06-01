Звезда популярного американского реалити-шоу найден мертвым 

Мэтт Браун, участник реалити-шоу канала Discovery «Alaskan Bush People» (Аляска: Семья из леса), скончался в возрасте 42 лет.

По данным издания People, его тело было обнаружено 30 мая в реке в штате Вашингтон - позднее личность погибшего была подтверждена членами семьи.

О смерти сообщил его брат Беар Браун, отметивший в социальных сетях, что семья предполагает возможную связь трагедии с многолетними личными трудностями Мэтта, включая алкогольную зависимость, с которой он открыто боролся в прошлом. Официальная причина смерти на данный момент устанавливается.

Мэтт Браун был одним из ключевых участников шоу «Alaskan Bush People», выходившего с 2014 по 2019 год. Проект рассказывал о жизни семьи вдали от цивилизации на Аляске.

После ухода из проекта он проходил реабилитацию и вел YouTube-канал, где делился опытом жизни вдали от цивилизации и своим личным восстановлением.