В Армении начато преследование в отношении 4 экс-командиров корпусов ВС

First News Media15:00 - Сегодня
Уголовное преследование начато в отношении четырех бывших командиров армейских корпусов ВС Армении.

Речь идет о П.П. (Погос Погосян — ред.), В.Г. (Валерий Григорян — ред.), А.Б. (Айказ Багманян — ред.) и Л.Е. (Левон Ераносян — ред.). Им вменяется превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия, сообщает Генеральная прокуратура Армении.

По версии следствия, обвиняемые исполнили заведомо незаконные приказы, тем самым способствовав бывшему министру обороны Микаэлу Арутюняну и другим высокопоставленным должностным лицам в совершении действий, квалифицированных как превышение служебных полномочий. В числе этих лиц ведомство упоминает фигурантов дела о событиях 1 марта 2008 года — второго президента Армении Роберта Кочаряна, бывшего министра обороны Сейрана Оганяна и экс-генерального секретаря ОДКБ Юрия Хачатурова.

Напомним, Кочарян, Оганян, Хачатуров и бывший вице-премьер Армен Геворкян первоначально обвинялись по статье о свержении конституционного строя. Однако в марте 2021 года Конституционный суд Армении признал статью 300.1 Уголовного кодекса не соответствующей Конституции, после чего уголовное преследование по данной статье было прекращено.

В сентябре 2024 года дело получило новое развитие. Прокуратура переквалифицировала деяния, вменяемые Кочаряну и Хачатурову, и предъявила им обвинение в превышении должностных полномочий, повлекшем по неосторожности тяжкие последствия. Обвинение предъявлено по пункту 5 части 2 статьи 441 Уголовного кодекса Армении.

Дело связано с событиями 1 марта 2008 года, когда после президентских выборов сторонники первого президента Армении Левона Тер-Петросяна начали массовые акции протеста, оспаривая официальные итоги голосования. Столкновения между демонстрантами и силовиками привели к гибели десяти человек.

Источник: Sputnik Армения

