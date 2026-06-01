Азербайджанская делегация прибыла в Беларусь для переговоров - ФОТО

Делегация во главе с заместителем премьер-министра Азербайджана Самиром Шарифовым прибыла с визитом в Республику Беларусь.

Как сообщает Report из Минска, делегацию в Минском Национальном аэропорту встретили белорусские официальные лица, а также Чрезвычайный и Полномочный посол Азербайджана в Беларуси Махрам Алиев.

В рамках первого дня визита делегация побывала в Азербайджанском Торговом доме, действующем в Минске. Здесь была представлена информация о работе, проводимой в направлении продвижения азербайджанской продукции на белорусском рынке и расширения экспортных возможностей. Делегация ознакомилась с продукцией, представленной в Торговом доме, и проявила интерес к перспективам её продвижения и продаж в Беларуси.

Отметим, что визит делегации во главе с С. Шарифовым в Беларусь продлится три дня. В рамках визита предусмотрено проведение очередного заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Беларусью, а также организация ряда встреч на высоком уровне.