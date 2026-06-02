В Азербайджане создана правительственная комиссия по стратегическим инвестпроектам

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал распоряжение о создании правительственной комиссии с целью обеспечения ускоренной реализации стратегических инвестиционных проектов и укрепления межведомственной координации.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, председателем комиссии назначен вице-премьер Шахин Мустафаев, заместителем главы комиссии – министр экономики Микаил Джаббаров.

В целом, в состав комиссии вошли 14 человек.

Для организации текущей деятельности Комиссии создан ее Секретариат, которые будет выполнять Министерство экономики.

В зависимости от направления деятельности обсуждаемых стратегических инвестиционных проектов, при необходимости в работу Комиссии могут быть привлечены и представители других государственных органов (учреждений).

Распоряжение вступило в силу с 1 июня 2026 года.