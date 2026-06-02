В Кении на протестах против центра по Эболе погибли два человека

Два человека погибли в понедельник в центральной части Кении во время протестов против создания США карантинного центра для больных Эболой на военной базе Лайкипия.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на организаторов и источники в службах безопасности.

По данным агентства, обстоятельства их смерти неясны. Представители национальной полиции Кении пока ситуацию не прокомментировали.

Ранее телеканал Citizen сообщил, что сотни человек приняли участие в протестах в городе Наньюки в центральной части Кении против создания США карантинного центра для американских граждан, которые могли подвергнуться воздействию вируса Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК). Демонстранты разжигали костры, блокировали дорожное движение, бросали камни в сторону правоохранителей. Полиция применила против них слезоточивый газ и задержала как минимум пятерых человек.

Портал Kenyans ранее сообщил, что Высокий суд Найроби приостановил реализацию проекта по созданию центра до рассмотрения иска, поданного правозащитными организациями и медицинскими объединениями. Истцы указывают на недостаточность общественного обсуждения и возможные риски для системы здравоохранения страны. До этого власти Кении одобрили создание центра, который на первом этапе должен был вмещать 50 коек с возможностью расширения до 250 мест в будущем. Работать в центре должны были американские медики, которые проходят обучение на военной базе Эндрюс в США.

Правительство Кении заявляет, что создание центра является частью международных усилий по повышению готовности к возможным вспышкам инфекционных заболеваний, при этом подчеркивая, что страна обладает необходимой инфраструктурой для контроля за распространением вирусов.

В ДРК и Уганде власти объявили о вспышке лихорадки Эбола 15 мая. Возбудителем заболевания стал вирус Эбола-Бундибуджио, впервые выявленный в Уганде в 2007 году. Эпицентром нынешней вспышки является провинция Итури на востоке ДРК, затронуты также провинции Северное и Южное Киву. В стране зарегистрировано более 1 тыс. предполагаемых случаев заражения и по меньшей мере 240 предполагаемых летальных исходов. В Уганде, граничащей с Кенией, выявлены девять случаев заражения и зарегистрирован один летальный исход. В самой Кении случаев заражения на данный момент не выявлено.

Источник: ТАСС