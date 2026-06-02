 В Кении на протестах против центра по Эболе погибли два человека | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

В Кении на протестах против центра по Эболе погибли два человека

First News Media12:17 - Сегодня
В Кении на протестах против центра по Эболе погибли два человека

Два человека погибли в понедельник в центральной части Кении во время протестов против создания США карантинного центра для больных Эболой на военной базе Лайкипия.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на организаторов и источники в службах безопасности.

По данным агентства, обстоятельства их смерти неясны. Представители национальной полиции Кении пока ситуацию не прокомментировали.

Ранее телеканал Citizen сообщил, что сотни человек приняли участие в протестах в городе Наньюки в центральной части Кении против создания США карантинного центра для американских граждан, которые могли подвергнуться воздействию вируса Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК). Демонстранты разжигали костры, блокировали дорожное движение, бросали камни в сторону правоохранителей. Полиция применила против них слезоточивый газ и задержала как минимум пятерых человек.

Портал Kenyans ранее сообщил, что Высокий суд Найроби приостановил реализацию проекта по созданию центра до рассмотрения иска, поданного правозащитными организациями и медицинскими объединениями. Истцы указывают на недостаточность общественного обсуждения и возможные риски для системы здравоохранения страны. До этого власти Кении одобрили создание центра, который на первом этапе должен был вмещать 50 коек с возможностью расширения до 250 мест в будущем. Работать в центре должны были американские медики, которые проходят обучение на военной базе Эндрюс в США.

Правительство Кении заявляет, что создание центра является частью международных усилий по повышению готовности к возможным вспышкам инфекционных заболеваний, при этом подчеркивая, что страна обладает необходимой инфраструктурой для контроля за распространением вирусов.

В ДРК и Уганде власти объявили о вспышке лихорадки Эбола 15 мая. Возбудителем заболевания стал вирус Эбола-Бундибуджио, впервые выявленный в Уганде в 2007 году. Эпицентром нынешней вспышки является провинция Итури на востоке ДРК, затронуты также провинции Северное и Южное Киву. В стране зарегистрировано более 1 тыс. предполагаемых случаев заражения и по меньшей мере 240 предполагаемых летальных исходов. В Уганде, граничащей с Кенией, выявлены девять случаев заражения и зарегистрирован один летальный исход. В самой Кении случаев заражения на данный момент не выявлено.

Источник: ТАСС

Поделиться:
317

Актуально

Мнение

Сигнал глобальным рынкам: Азербайджан усиливает роль евразийского ...

Экономика

В Грузии состоялась официальная церемония открытия железной дороги ...

Xроника

В Азербайджане создано Национальное агентство кибербезопасности

Общество

Погода на среду: В Баку ожидаются дожди 

В мире

В Армении обыскивают представителей оппозиционного лагеря

Песков назвал условие завершения конфликта в Украине «до конца суток»

Володин: ЕС не исполнит свои обещания Армении за евроинтеграцию

Пашинян назвал политизированным запрет на ввоз в Россию армянских продуктов

Выбор редактора

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Новости для вас

Пашинян пригрозил Царукяну: «Будешь жить в клетке»

Зеленский подтвердил атаку ВСУ по целям в Саратове и Каспийске - ВИДЕО

Украина готовится к секретным переговорам: Зеленский провел экстренное совещание с силовиками

ООН предупредила о почти неизбежном новом рекордно жарком годе к 2030-му

Последние новости

В одном из поселков Баку на два дня отключат воду

Сегодня, 15:50

В Армении обыскивают представителей оппозиционного лагеря

Сегодня, 15:40

В «ASAN xidmət» начнут выдавать справки о наркологическом учете

Сегодня, 15:30

Песков назвал условие завершения конфликта в Украине «до конца суток»

Сегодня, 15:27

Володин: ЕС не исполнит свои обещания Армении за евроинтеграцию

Сегодня, 15:22

После проверок 18 аптек привлечены к административной ответственности

Сегодня, 15:19

В Баку молодая девушка выпала из окна квартиры, где проживала

Сегодня, 15:10

В Грузии состоялась официальная церемония открытия железной дороги Баку-Тбилиси-Карс

Сегодня, 15:07

Андони Ираола станет новым главным тренером «Ливерпуля»

Сегодня, 15:05

Сигнал глобальным рынкам: Азербайджан усиливает роль евразийского экономического узла 

Сегодня, 14:50

В Азербайджане создано Национальное агентство кибербезопасности

Сегодня, 14:46

Тесные клетки и истощенные медведи: «Райский сад» или тюрьма для животных в Алтыагадж? - ВИДЕО

Сегодня, 14:42

«Сила здесь повсюду»: Гурудев Шри Шри Рави Шанкар снова посетит Баку - ФОТО

Сегодня, 14:31

Пашинян назвал политизированным запрет на ввоз в Россию армянских продуктов

Сегодня, 14:15

В АЖД прояснили вопрос о пассажирских перевозках по железной дороге Баку–Тбилиси–Карс

Сегодня, 14:08

Сподвижник Карапетяна обвиняется в легализации преступных доходов

Сегодня, 14:05

Погода на среду: В Баку ожидаются дожди 

Сегодня, 14:01

Пашинян пообещал приехать на следующую встречу ЕАЭС

Сегодня, 13:52

Nar провёл информационно-просветительскую встречу по приложению JestPlus - ФОТО

Сегодня, 13:37

В Азербайджане запущена стратегия модернизации объектов водной инфраструктуры

Сегодня, 13:32
Все новости
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ
1news TV

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Указом Президента Ильхама Алиева от 18 мая 2006 года 2 июня ежегодно отмечается как профессиональный праздник работников гражданской авиации Азербайджана. НаканунеСегодня, 09:30
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

01 / 06 / 2026, 11:00
«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

01 / 06 / 2026, 09:00
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

07 / 05 / 2026, 16:57