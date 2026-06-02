Трейлер фильма «Azıx mağarası» приоткрывает тайны древней истории человечества в Азербайджане – ФОТО – ВИДЕО 

Феликс Вишневецкий12:10 - Сегодня
В скором времени зрителям будет представлен очередной проект из серии «Azərbaycanın mədəni irsinə səyahət» (Путешествие по культурному наследию Азербайджана) - полнометражный документальный фильм «Azıx mağarası» (Азыхская пещера), проливающий свет на древние и загадочные пласты истории Азербайджана.

В фильме исследуется место Азыхской пещеры, расположенной на юго-западе Азербайджана, в древней истории человечества в контексте происхождения и расселения человеческого вида по планете, сообщает 1news.az со ссылкой на Киноагентство АР (ARKA). 

Подробно рассматриваются структура пещеры, её значение для древних людей, начало исследований, а также современное состояние объекта. Для этого используются 2D и 3D графические изображения, анимации, а также интервью с местными и зарубежными учёными.

В фильме представлены мнения экспертов: сотрудника Центра археологических исследований MONREPOS Жоау Мануэла Маррейруша, специалиста по древней истории и археологии Университета Алгарве Эдуарда Пайшау, археолога и профессора Даремского университета Пола Барри Петтитта, профессора Викторианского университета Эйприл Ноулл, археолога, профессора университета Анкары Харуна Ташкырана, а также главного научного сотрудника НАНА, руководителя группы исследований Азыхской пещеры Аждара Бабазаде и других известных специалистов, которые делятся своими взглядами на Азыхскую пещеру и её роль в истории человечества.

Подчеркивается, что фильм, производство которого началось в 2025 году, также позволяет зрителю почувствовать себя участником продолжающихся в пещере археологических раскопок.

Полнометражный документальный фильм «Azıx mağarası» создан при поддержке Агентства кино Азербайджанской Республики, действующего при Министерстве культуры, компанией «Alpha Prodüksiyon və Ajans Hizmetleri».

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ
Указом Президента Ильхама Алиева от 18 мая 2006 года 2 июня ежегодно отмечается как профессиональный праздник работников гражданской авиации Азербайджана. НаканунеСегодня, 09:30
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

01 / 06 / 2026, 11:00
«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

01 / 06 / 2026, 09:00
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

07 / 05 / 2026, 16:57