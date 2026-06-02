Трейлер фильма «Azıx mağarası» приоткрывает тайны древней истории человечества в Азербайджане – ФОТО – ВИДЕО 

В скором времени зрителям будет представлен очередной проект из серии «Azərbaycanın mədəni irsinə səyahət» (Путешествие по культурному наследию Азербайджана) - полнометражный документальный фильм «Azıx mağarası» (Азыхская пещера), проливающий свет на древние и загадочные пласты истории Азербайджана.

В фильме исследуется место Азыхской пещеры, расположенной на юго-западе Азербайджана, в древней истории человечества в контексте происхождения и расселения человеческого вида по планете, сообщает 1news.az со ссылкой на Киноагентство АР (ARKA).

Подробно рассматриваются структура пещеры, её значение для древних людей, начало исследований, а также современное состояние объекта. Для этого используются 2D и 3D графические изображения, анимации, а также интервью с местными и зарубежными учёными.

В фильме представлены мнения экспертов: сотрудника Центра археологических исследований MONREPOS Жоау Мануэла Маррейруша, специалиста по древней истории и археологии Университета Алгарве Эдуарда Пайшау, археолога и профессора Даремского университета Пола Барри Петтитта, профессора Викторианского университета Эйприл Ноулл, археолога, профессора университета Анкары Харуна Ташкырана, а также главного научного сотрудника НАНА, руководителя группы исследований Азыхской пещеры Аждара Бабазаде и других известных специалистов, которые делятся своими взглядами на Азыхскую пещеру и её роль в истории человечества.

Подчеркивается, что фильм, производство которого началось в 2025 году, также позволяет зрителю почувствовать себя участником продолжающихся в пещере археологических раскопок.

Полнометражный документальный фильм «Azıx mağarası» создан при поддержке Агентства кино Азербайджанской Республики, действующего при Министерстве культуры, компанией «Alpha Prodüksiyon və Ajans Hizmetleri».

