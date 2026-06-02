SLB и SOCAR проводят оценку недр в Кяльбаджаре

Американская SLB и компания SOCAR Green оценивают потенциал недр в Кяльбаджарском районе Азербайждана.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный вице-президент по географиям SLB Стив Гассен на панельной дискуссии в рамках Бакинской энергетической недели.

"В настоящее время SLB реализует проект совместно с SOCAR Green в Кяльбаджарском районе - мы оцениваем потенциал недр. Нас очень воодушевляет перспектива этих геотермальных активов - мы прошли через процессы разведки, анализ технико-экономической целесообразности и приступаем к формированию полного проектного портфеля для разработки этих месторождений", - заявил Гассен.

По его словам, в Азербайджане существует колоссальная база в виде нефтегазовой отрасли и опыта.

"Поэтому я считаю, что одна из наших обязанностей и возможностей - сосредоточиться в первую очередь на сокращении углеродного следа, связанного с добычей нефти и газа. Это предполагает внедрение таких решений, улавливание и хранение CO₂ или его повторное использование, например для повышения нефтеотдачи пластов.

Прежде всего нам нужно осмыслить, какие компетенции мы накопили за почти столетие работы в качестве отрасли: человеческий капитал, о котором шла речь, способность разрабатывать технологии и внедрять инновации, умение выстраивать партнерства и работать сообща - не только для создания, но и для внедрения и последующего масштабирования новых технологий и решений", - добавил исполнительный вице-президент.