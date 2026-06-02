На ЧМ-2026 будут использовать мячи, которые необходимо заряжать перед матчами

Мячи, которые будут использовать во время матчей на чемпионате мира по футболу 2026 года, необходимо заряжать перед матчами, поскольку в них установлен датчик движения.

Об этом сообщил журнал Newsweek.

Датчики на мяче будут отслеживать каждое касание и помогут принимать решения о потенциальных офсайдах, игре рукой и других распространенных инцидентах. Вся информация будет передаваться в комнату, в которой находятся видеоассистенты рефери. Датчик способен обеспечивать работу на протяжении 6 часов.

«Каждый мяч заряжается на специальной подставке на стадионе перед началом игры, чтобы обеспечить оптимальную работу на протяжении всего матча и после него, - приводит издание комментарий представителя компании Adidas. - Батареи соответствуют самым высоким стандартам, что позволяет им работать в несколько раз дольше, чем длится игра. В ходе проверки, а также на двух чемпионатах мира по футболу и чемпионатах Европы по футболу 2024 и 2025 годов, которые мы обслуживали, нам ни разу не пришлось заменять мяч из-за разряженной батареи».

На последнем чемпионате мира также использовался высокотехнологичный мяч с возможностью подзарядки. Однако, в отличие от мирового первенства 2022 года, теперь датчик встроен в боковую часть мяча, а не в его центр. Тогда датчик в мячах питался от перезаряжаемой батареи, которая может заряжаться индукционным способом.

Чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. В нем впервые примут участие 48 команд.

Источник: ТАСС