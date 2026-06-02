На двух улицах Баку убрали парковку и создали зоны высадки - ФОТО

В Баку изменили правила парковки на улицах Гасан-бека Зардаби и Казыма Казымзаде ради удобства пациентов больниц.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Азербайджанском агентстве наземного транспорта (AYNA).

Согласно информации, часть существующих уличных парковочных мест по этим адресам была ликвидирована для создания дополнительных удобств гражданам, посещающим близлежащие медицинские учреждения.

В частности, перед Клиникой имени Насиреддина Туси и Центральным таможенным госпиталем были установлены дорожные знаки 3.28 «Стоянка запрещена» и обустроены специальные зоны для посадки и высадки пассажиров.

Также на обоих участках установлены дорожные знаки 5.14 «Место стоянки легковых такси», что обеспечит таксистам возможность беспрепятственно высаживать пассажиров.