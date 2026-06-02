Джо Кристофоли: SOCAR с 1 июля станет оператором трубопровода БТД

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) с 1 июля станет оператором трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД).

Как сообщает "Report", об этом заявил журналистам региональный президент компании BP по Азербайджану, Грузии и Турции Джо Кристофоли.

"Процесс передачи операторства нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) компании SOCAR продолжается по графику. В соответствии с контрактными обязательствами передача операторства должна быть осуществлена 1 июля, и процесс продвигается так, как было запланировано", - сообщил он.

Представитель BP подчеркнул, что этот шаг не означает выхода BP из проекта: "Это лишь выполнение контрактного обязательства. У SOCAR достаточно опыта и возможностей для успешного управления трубопроводом. Мы очень оптимистичны в отношении этого переходного процесса".