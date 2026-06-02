Пашинян назвал резолюцию глав четырех стран ЕАЭС по Армении сбалансированной

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал очень сбалансированной резолюцию, принятую главами четырех стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), по вопросу необходимости проведения референдума в Армении о ее членстве в этом евразийском интеграционном объединении или ЕС.

В ходе предвыборной агитации в Гегаркуникской области на вопрос журналиста, получил ли он резолюцию, принятую лидерами четырех стран ЕАЭС по итогам встречи в Астане 29 мая, Пашинян ответил, что прочитал ее. "Я прочитал. Там очень сбалансированный текст, и получается, что наши коллеги из четырех стран Евразийского экономического союза - они поддерживают идею проведения в Армении референдума по вопросу вступления Армении в ЕС. Вы понимаете: пока Армения реально не обратилась в ЕС, чтобы стать полноправным членом Европейского союза, просто нет существа референдума. Пока это не произойдет, референдума не будет. Как только это произойдет, референдум будет", - сказал Пашинян.