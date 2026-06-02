В Азербайджане запущена стратегия модернизации объектов водной инфраструктуры

«Мы подписали соглашение о сотрудничестве с Государственным агентством водных ресурсов Азербайджана и начали реализацию наших инициатив в области энергоэффективности именно с ними. Главная причина этого заключается в том, что Агентство является одним из крупнейших потребителей электроэнергии в стране».

Как сообщает Oxu.Az, об этом заявил заместитель министра энергетики Эльнур Султанов в ходе мероприятия «Платформа энергоэффективности и инвестиций ESCO: объединение международного опыта ESCO с крупными энергопотребителями Азербайджана», проходящего в рамках Бакинского энергетического форума.

Он отметил, что в настоящее время на насосных станциях, обеспечивающих водоснабжение города Баку, реализуются два пилотных проекта:

«Наша стратегия сотрудничества с Государственным агентством водных ресурсов выстроена по нескольким направлениям.

Первое направление - это модернизация оборудования и обновление устаревших технологических систем. Сюда входит модернизация как технического оборудования, так и элементов управления. Второе направление - оптимизация сети. Цель здесь заключается в создании более эффективного механизма взаимодействия между объектами водной инфраструктуры страны, чтобы они могли функционировать как единая и скоординированная система».