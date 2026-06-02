На подземной автостоянке «Зимний парк» возникли трудности при оплате услуг - Причина

В целях предоставления водителям более удобного и современного опыта парковки, со стороны AzParking на некоторых специальных парковочных территориях осуществляется переход на новую парковочную систему.

Как передает 1news.az, в рамках данного процесса на подземной автостоянке «Зимний парк» наблюдаются временные трудности при оплате услуг.

Целью проводимых работ является обеспечение более эффективного управления процессом парковки, повышение качества обслуживания и предоставление водителям более удобных возможностей для оплаты.

Отметим, что на автостоянках «Площадь Азадлыг», «Центральный парк» и «Гянджлик Автопарк» этот процесс перехода уже успешно завершен. Данные паркинги автоматизированы с помощью системы Parkzone, и водители при выезде могут легко производить оплату через мобильное приложение AzParking.

«Благодарим наших пользователей за проявленное понимание и терпение и еще раз приносим извинения за доставленные временные неудобства», - отмечает AzParking.