Выявлен фальшивый сайт с предложением «скидочной» оплаты налоговой задолженности - ВИДЕО

В последние дни в социальных сетях распространяется информация об интернет-ресурсе, зарегистрированном в одной из зарубежных стран, который предлагает возможность оплаты налоговой задолженности со скидкой и использует визуальные элементы, схожие с официальными государственными структурами.

Государственная налоговая служба при Министерстве экономики Азербайджана доводит до сведения граждан, что информация о налоговых обязательствах и платежах должна получаться исключительно из официальных источников, а все платежные операции должны осуществляться через предусмотренные законодательством электронные сервисы, банки или платёжные терминалы.

«Использование интернет-ресурсов, которые выступают от имени государственных органов и запрашивают ввод персональных или банковских данных, является опасным», - отмечают в Государственной налоговой службе.

Гражданам рекомендуется проявлять осторожность при возникновении подозрительных ситуаций, не передавать личные данные третьим лицам и доверять только официальным источникам.

Подчеркивается, что Государственная налоговая служба ни при каких обстоятельствах не запрашивает у граждан данные банковских карт через интернет-ресурсы.