На каких улицах Баку 28 июля наблюдаются транспортные заторы?
Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана обнародовал информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.
Как передает 1news.az в настоящее время затруднено движение транспорта на:
1) шоссе Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2) 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;
3) проспекте 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра столицы;
4) улице Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;
5) Тбилисском проспекте, от станции метро "20 Января" в направлении центра.
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