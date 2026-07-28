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На каких улицах Баку 28 июля наблюдаются транспортные заторы?

First News Media09:13 - Сегодня
На каких улицах Баку 28 июля наблюдаются транспортные заторы?

Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана обнародовал информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.

Как передает 1news.az в настоящее время затруднено движение транспорта на:

1) шоссе Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2) 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

3) проспекте 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра столицы;

4) улице Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;

5) Тбилисском проспекте, от станции метро "20 Января" в направлении центра.

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