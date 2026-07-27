Махсуна Кырмызыгюля вызвали на допрос в рамках дела «Ahbap» - ВИДЕО

В Турции в рамках расследования в отношении благотворительного фонда «Ahbap» дали показания известные личности — адвокат Фейза Алтун и популярный певец Махсун Кырмызыгюля.

Как сообщают турецкие СМИ, оба прибыли в Стамбульский дворец правосудия в Чаглаяне. После завершения процедуры дачи показаний они покинули здание суда.

Напомним, что в рамках расследования, проводимого прокуратурой Стамбула в отношении ассоциации «Ahbap», было принято решение о задержании председателя организации Халука Левента. Прокуратура утверждает, что в период с 2020 по 2026 год через счета, которыми, по версии следствия, пользовался Халук Левент, было совершено ставок на общую сумму около 990 млн турецких лир (35,9 млн манатов), при этом потери составили порядка 390 млн лир. Кроме того, следователи заявляют, что со счета ассоциации Ahbap на счет помощницы Левента Йелиз Кая было переведено около 120 млн турецких лир (4,36 млн манатов). Подчеркнем, что эти сведения являются версией следствия и подлежат судебной проверке.

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