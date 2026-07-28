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Трамп: Израиль не выжил бы без США

First News Media09:00 - Сегодня
Трамп: Израиль не выжил бы без США

Американский президент Дональд Трамп убежден, что Израиль не выжил бы без поддержки со стороны Соединенных Штатов.

"И знаете, кто не выжил бы без нас? Израиль", — сказал Трамп журналистам на борту своего самолета на пути из Вашингтона в штат Мичиган, где он под Детройтом примет участие в агитационном мероприятии в преддверии ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс США.

Трамп пояснил, что имеет в виду прежде всего ситуацию вокруг Ирана. "Если бы я не занялся данным вопросом, не взорвал то, что, по сути, вскоре стало бы ядерными вооружениями, <...> Израилю пришел бы конец месяцы тому назад. Годы назад, если бы я не положил конец ужасающему соглашению Обамы", — утверждал глава Белого дома.

Он имел в виду удары с воздуха по иранским ядерным объектам в Исфахане, Натанзе и Фордо, нанесенные Пентагоном в июне 2025 года, а также Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), подписанный Великобританией, Германией, Китаем, Россией, США и Францией в 2015 году с Ираном в целях урегулирования проблемы ядерных разработок Тегерана. Трамп принял решение о выходе США из этой договоренности в 2018 году.

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