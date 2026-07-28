Арестован известный антирелигиозными публикациями в TikTok блогер Çevik

Арестован еще один тиктокер, демонстрировавший в социальных сетях неуважение к обществу, неэтичное поведение и проводивший трансляции, противоречащие моральным нормам.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Unikal, сотрудники полиции задержали Магсада Багирова, известного в TikTok под ником Çevik.

Согласно информации, он получил известность благодаря своим антирелигиозным высказываниям.

Отмечается, что в отношении блогера в Габалинском районном отделе полиции был составлен протокол по статье 510.2 (мелкое хулиганство в виде публичной демонстрации в интернет-информационном ресурсе или в информационно-телекоммуникационной сети действий, оскорбляющих общественную нравственность и выражающих явное неуважение к обществу, а именно - произнесения непристойных выражений либо совершения жестов, создающих впечатление подобного содержания, а также демонстрации частей человеческого тела в форме, противоречащей нормам морали и национально-нравственным ценностям) Кодекса об административных проступках.

После оформления материалов дело было направлено в суд. Судебным решением суда М.Багиров арестован на 10 суток.