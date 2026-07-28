Новый президент Колумбии закроет посольства в 15 странах, в том числе в Азербайджане

Избранный президент Колумбии Абелардо де ла Эсприэлья анонсировал массовое закрытие посольств в разных странах мира.

Об этом он заявил в ходе выступления, трансляция которого велась на его странице в соцсети X.

В список попали дипломатические миссии из разных частей земного шара. Это как страны по региону - Куба, Гаити, Барбадос и Никарагуа, так и более дальние государства - Азербайджан, Чехия, Эфиопия, Гана, Венгрия, Малайзия, Румыния, Сенегал, Южно-Африканская Республика и Алжир.

Будущий лидер Колумбии отметил, что также отменит решение об открытии посольства Колумбии в Палестине, которое еще не начало свою работу.

Вместе с тем он указал, что закрытие посольств не означает разрыва дипломатических отношений с перечисленными странами, за исключением Кубы и Никарагуа.

К слову, о возможном закрытии посольств в ряде стран ранее говорил и будущий глава МИД Колумбии Омар Була Эскобар. Однако он заверял, что Богота намерена поддерживать "конструктивные отношения" с соседней Венесуэлой. Также Була Эскобар подтвердил, что власти Колумбии незамедлительно восстановят дипотношения с Израилем, которые были разорваны в мае 2024 года по решению действующего президента Густаво Петро.

Отметим, что де ла Эсприэлья был избран президентом Колумбии во втором туре выборов, который прошел 21 июня. Он вступит в должность 7 августа.