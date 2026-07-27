Азербайджанский парастрелок выиграл Кубок мира

Азербайджанский паралимпиец Кямран Зейналов завоевал золотую медаль Кубка мира по пулевой стрельбе, который проходит в сербском Нови-Саде.

Как сообщили в Национальном паралимпийском комитете, в финале соревнований по стрельбе из пистолета с дистанции 50 метров в смешанной дисциплине P4 чемпион мира и Европы набрал 222 очка, что позволило ему подняться на высшую ступень пьедестала.

Таким образом, Зейналов стал победителем Кубка мира, пополнив копилку Азербайджана ещё одной золотой наградой.