Во Франции и Испании продолжают бушевать масштабные лесные пожары

Экстренные службы Испании и Франции продолжают борьбу с масштабными лесными пожарами, стремясь локализовать очаги возгорания до наступления новой волны жары.

Как передает The Guardian, власти обеих стран предупреждают о критической ситуации.

По словам главы МВД Испании Фернандо Гранде-Марласки, понедельник и вторник станут решающими днями в борьбе с огнем. Наиболее сложная обстановка сохраняется в провинции Авила, где пожар охватил около 50 тыс. гектаров. Общая площадь возгораний в стране достигла примерно 70 тыс. гектаров.

Во Франции синоптики прогнозируют повышение температуры до 40°C. Наиболее опасный пожар действует в департаменте Жиронда, где, по данным МВД, уже выгорело 42 тыс. гектаров.

Министр внутренних дел Франции Лоран Нюне заявил, что пламя распространяется непредсказуемо и создает локальные ветровые потоки. Президент Эммануэль Макрон, посетивший Бордо, призвал жителей страны проявить стойкость.

Отметим, что по данным французских властей, с начала года площадь выгоревших лесов и растительности в стране превысила 116 тыс. гектаров.