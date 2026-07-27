Началась процедура ликвидации благотворительного фонда Халука Левента

Стамбульский суд ввёл внешнее управление в благотворительной фонд Ahbap, передав назначенным управляющим полномочия по распоряжению её имуществом, а также инициировал процедуру роспуска организации.

Решение принято в рамках расследования по делу о мошенничестве и отмывании денег, передают турецкие СМИ.

Ранее турецкая полиция провела новую серию рейдов по этому делу. Были задержаны 13 человек, а общее число арестованных, по данным СМИ, достигло около 30. Среди них — основатель Ahbap, рок-музыкант Халюк Левент, а также блогер Огузхан Угур.

В рамках расследования на допрос также вызвали ряд известных представителей турецкого шоу-бизнеса и СМИ. По информации Cumhuriyet, показания дали или должны дать актриса Эльчин Сангу, певцы Махсун Кирмизыгюль, Гюльбен Эрген и Хайко Джепкин, а также телеведущий Угур Дюндар.

По версии следствия, руководство Ahbap выводило пожертвования на личные счета и использовало их для приобретения активов. Как ранее писала газета Yeni Şafak, стоимость имущества, предположительно оформленного на подставных лиц, оценивается примерно в 60 млн долларов.

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