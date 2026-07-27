В МИД РФ заявили о готовности к дипломатическому урегулированию на Украине

Российская Федерация готова к дипломатическому урегулированию украинского конфликта с учетом пониманий, которые в августе 2025 года были достигнуты в Анкоридже.

Об этом во время брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

«Со своей стороны подтверждаем готовность к политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса, от чего никогда не отказывались, но на основе взаимопониманий, в том числе достигнутых на Аляске», — сказала она.

Дипломат также отметила, что Россия готова обсуждать возможные предложения и идеи по урегулированию.